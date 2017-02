Barcelona je u utorak navečer u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka doživjela težak poraz na Parku prinčeva, gdje je PSG pobijedio Katalonce rezultatom 4:0 i tako napravio ogroman korak ka plasmanu u četvrtfinale.

Barcelona je u utorak navečer u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka doživjela težak poraz na Parku prinčeva, gdje je PSG pobijedio Katalonce rezultatom 4:0 i tako napravio ogroman korak ka plasmanu u četvrtfinale.

PSG je sinoć očitao pravu nogometnu lekciju Barceloni. Francuski tim je odigrao savršenu utakmicu s mnogo trke i požrtvovanosti, a to je rezultiralo visokom pobjedom. Di Maria je u 18. minuti pogodio iz slobodnog udarca za vodstvo PSG-a, a potom je Draxler u 40. minuti povisio na 2:0. To je bio rezultat prvog poluvremena, a u drugom su još dvije lopte završile u mreži Barce. U 55. minuti je Di Maria postigao svoj drugi gol, a konačnih 4:0 je postavio Cavani i ovjerio katastrofu Barcelone.



Naslovnice španskih medija jasno govore o iznenađujućem i teškom porazu Katalonaca.



"Emery uništio Barcu. PSG nadigrao Katalonce, golovima Di Marije, Draxlera i Cavanija doveo ekipu Luisa Enriquea na rub eliminacije", objavila je Marca.



"Katastrofa. Barca bez duše i igre pala u Parizu, na korak do ispadanja", piše na naslovnici Mundo Deportiva.



"Ovo nije Barca. Ekipa Luisa Enriquea doživjela historijsko poniženje u Parizu. Samo Neymar i Ter Stegen se istakli iz neprepoznatljive ekipe bez duše", navodi Sport.



"Noćna mora u Parizu. PSG nanio Barceloni najteži poraz u posljednjih nekoliko godina i prisilio je da napravi čudesan povratak na stadionu Camp Nou", objavio je na naslovnici L'Esportiu.



"Messi izgubio 18 lopti, nijednom nije šutirao prema golu", istakao je AS.