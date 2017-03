Luis Enrique: Trijumf nad PSG-om je za one koji su vjerovali u nas

Luis Enrique (Foto: EPA)

Barcelona je u srijedu navečer u revanšu osmine finala Lige prvaka ispisala historiju pobjedom nad PSG-om rezultatom 6:1 kojom je nadoknadila zaostatak 0:4 iz prvog susreta te tako izborila plasman u četvrtfinale. Trener Katalonaca Luis Enrique je istakao da on i njegovi izabranici nikad nisu prestali vjerovati u uspjeh.

Nakon ubjedljivog poraza u Parizu, Barca je bila na rubu eliminacije, no, čudesan povratak na stadionu Camp Nou je odveo Katalonce u narednu fazu.



"Ovo je za one koji su vjerovali u nas čak i kada smo izgubili u Parizu. Posvećujem im ovu pobjedu. Mi nikada nismo prestali vjerovati u uspjeh. Osim gola u posljednjim sekundama, smatram da je naša igra bila impresivna, mnogo smo rizikovali, a to se na kraju isplatilo. Ovakve se stvari ponekad dogode u nogometu, mi smo to danas doživjeli", izjavio je Luis Enrique.



Dodao je da su ostale ekipe vjerovatno nezadovoljne što će u žrijebu za četvrtfinale biti i Barcelona.



"Sigurno, naše prisustvo u četvrtfinalu neće odgovarati drugim ekipama. Svih osam timova imaju šansu da osvoje titulu", završio je trener Barce.