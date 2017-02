Mourinho: Siguran sam da će Ibrahimović ostati u Manchester Unitedu i naredne sezone

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho je uvjeren da će švedski napadač Zlatan Ibrahimović i naredne sezone igrati za Crvene vragove.

Foto: EPA

Ibrahimović je u odličnoj formi ove sezone iako ima 35 godine. U Manchester United je stigao prošle godine, a u posljednje vrijeme su se pojavile spekulacije da će preći u Napoli i tu završiti karijeru, što je u svojim izjavama indirektno nagovjestio njegov agent Mino Raiola.



Međutim, Mourinho je uvjeren da će Ibra ostati u Engleskoj i nakon aktuelne sezone.



"Siguran sam da će ostati. Došao je s namjerom da ostane dvije godine, a svi smatraju da je prva godina bolja nego što se moglo očekivati. On zna da ćemo pokušati biti bolji sljedeće sezone i da ćemo to željeti podijeliti s njim, što će vjerovatno biti posljednja godina njegove karijere na najvišem nivou. Dobro se uklopio u klub, navikao na situaciju. Ne vidim problem s njegovom porodicom, dao sam mu mogućnost da otputuje u Švedsku na nakoliko dana, ali on to ne želi. Radije ostaje ovdje, tako da sam uvjeren da će ostati", izjavio je Mourinho.



Ibrahimović će u subotu predvoditi napad Uniteda protiv Watforda.