Milošević: Poziv u reprezentaciju je ostvarenje dječačkog sna

Foto: NSBiH

Deni Milošević je jedan od igrača koji je nakon nastupa za mladu selekciju BiH dobio priliku i da zaigra za seniorski tim.

Prve utiske i emocije Deni opisuje kao izuzetno lijepe.



"Velika je čast za mene biti ovdje jer je to bio moj dječački san. Jako sam sretan, ispunila se moja velika želja kao uostalom i svakog mladog igrača koji sanja da igra za A tim svoje zemlje. Mogu reći da ću se truditi da opravdam ovaj poziv selektora i ukazano povjerenje", rekao je Milošević za sajt Nogometnog saveza.



Milošević je istakao da su me lijepo prihvatili.



"Lijepo su me prihvatili svi igrači i ne osjećam da sam tek prvi put na okupljanju posebno što je i Riad Bajić tu. Mi smo zajedno bili i u mladoj reprezentaciji, onda i u Konyasporu, živjeli skupa, tako da njega doživljavam ne samo kao prijatelja već kao brata. Mada moram istaći da su svi momci odlični, atmosfera je pozitivna tako da je onda sve lako. Već sam zadovoljan što sam u ekipi, a ako mogu zabilježiti i neki nastup u predstojećim susretima to bi bilo super. Ja sam već ostvario svoj dječački san, a na meni je da se još više trudim da dokažem da mi je mjesto među ovim momcima", rekao je Milošević.



Na kraju Deni nije zaboravio da poželi sreću i dobru igru svojim drugovima iz mlade reprezentacije, koji se u Zenici spremaju za susret s Rumunijom u okviru kvalifikacija za EP.