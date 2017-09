Noćas je širom Evrope odigrano šest utakmica 2. kola grupne faze Evropa lige u grupama D, E i F.

Milan je na svom San Siru i pored prednosti od 2:0 teško došao do pobjede. Rossoneri su u vodstvo stigli u 14. minuti kada Andre Silva pogađa za 1:0, a pitanje pobjednika na ovom meču riješeno je u 53. minuti kada bivši fudbaler Villarreala Mateo Musacchio pogađa za 2:0.Tempo igre nakon toga je znatno opao, a Rijeka je do kraja uspjela smanjiti rezultat na 2:1 golom koji je postigao rezervista Acosty, da bi onda u 90. minuti golom Eleza s penala stigla na korak do jednog boda. Ipak, u 94. minuti Cutrone je pogodio mrežu gostiju iz Hrvatske i svojoj ekipi donio tri boda.Everton je na svom Goodisonu imao velike probleme protiv ekipe Apollona. Gosti su u vodstvo stigli u 12. minuti susreta nakon što je Maglica osvojio jednu loptu, centrirao u kazneni prostor Karamela, a na pravom mjestu bio je Adrian koji je pogodio za muk domaćih navijača.Ipak, Everton je vrlo brzo anulirao prednost gostiju nakon što je Rooney iskoristio veliku grešku defanzivaca Apollona i bez većih problema loptu poslao u praznu mrežu. Igrala se 66. minuta kada je Nikola Vlašić postigao svoj prvi pogodak u dresu Everton kojim je ekipu iz Premiershipa doveo u prednost od 2:1, da bi gosti pred kraj s igračem manje golom Yustea stigli do jednog boda.U drugom meču ove grupe, Lyon i Atalanta odigrali su meč bez pobjednika. Traore je u 45. minuti pogodio za vodstvo Lavova, da bi konačnih 1:1 postavio Papu Gomez u 57. minuti susreta.Ekipa AEK-a na svom terenu odigrala je meč bez pobjednika protiv Austrije iz Beča. Ognjen Vranješ na terenu je proveo svih 90 minuta, a u 74. minuti dobio je žuti karton.Mate Sušić odigrao je svih 90. minuta u remiju Sheriffa i Kopenhagena, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat je glasio 0:0.