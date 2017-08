Mbappe i Fabinho blizu PSG-a, Monaco se okreće Belottiju

Andrea Belotti (Foto: EPA)

Monaco bi do kraja prijelaznog roka mogao izgubiti Kyliana Mbappea i Fabinha pa planira dovesti Andreu Belottija iz Torina.

Monaco bi do kraja prijelaznog roka mogao izgubiti Kyliana Mbappea i Fabinha pa planira dovesti Andreu Belottija iz Torina.

PSG je spreman platiti 230 miliona eura i poslati Lucasa u Monaco kako bi doveo Mbappea i Fabinha. U tom bi slučaju Monaco imao mnogo novca na raspolaganju pa je moguće da dio iskoristi za dovođenje Belottija koji je još uvijek igrač Torina.



Klauzula u Belottijevom ugovoru iznosi 100 miliona eura za strane klubove, a u Monacu navodno ozbiljno razmišljaju da je aktiviraju.



Trenuno nema direktnog kontakta između dva kluba, no, s obzirom na to da postoji klauzula, posao se može brzo završiti.



Mnogo toga ovisi i o Belottijevim željama, a on navodno po sezoni želi zarađivati između 7 i 8 miliona eura.