U terminu od 20:00 sati odigrano je pet utakmica 22. kola francuske Ligue 1.

Nantes je nakon prvog poluvremena imao minimalnu prednost zahvaljujući pogotku Ilokija prvoj minuti sudijske nadoknade. U drugom poluvremenu je Rennes pokušavao doći do izjednačenja, a u tome je uspio u 87. minuti golom Gnagnona. Utakmica je završena remijem 1:1.U prvom dijelu susreta Nancyja i Bordeauxa golova nije bilo, ali se u drugom zatresla mreža gostiju. U 68. minuti je autogol postigao Cuffaut za vodstvo Bordeauxa, a za konačnih 2:0 pobrinuo se Malcom u 89. minuti.Vodstvo gostima donio je Diony u 10. minuti, a minimalnu prednost je Dijon imao na poluvremenu utakmice. U nastavku, tačnije u 50. minuti, Marveaux je donio izjednačenje Lorientu, a za preokret je devet minuta kasnije iz penala pogodio Waris. Ipak, Dijon se vratio golom Lotiesa u 70. minuti, koji je izjednačio na 2:2. Šok za igrače i navijače Lorienta priredio je Lees Melou, koji je pogodio za pobjedu Dijona u drugoj minuti sudijske nadoknade utakmice.Publika je pogodak vidjela u 26. minuti kada je Saint-Maximin zatresao mrežu Caena za vodstvo Bastije. Da domaći ne odu na odmor s prednošću pobrinuo se Rodelin u 45. minuti golom iz penala. U drugom poluvremenu su mreže mirovale, ostalo je 1:1.Angers je poveo u 25. minuti golom Taita, a potom je Metz u 33. minuti stigao do izjednačenja zahvaljujući autogolu Traorea. Vodstvo domaćim vraća Pepe dvije minute kasnije, a u 39. minuti su gosti ostali bez Cohadea, koji je dobio drugi crveni karton. Angers je na poluvremenu vodio 2:1.Drugo poluvrijeme je donijelo novu nevolju za Metz, jer je Diagne u 67. minuti dobio crveni karton, pa su gosti igrali bez dva igrača. Angers nije iskoristio brojčanu nadmoć na terenu te do kraja napunio mrežu Metza, nego je priveo susret kraju i upisao pobjedu 2:1.