Legendarni Van Nistelrooy morao napustiti United zbog Ronalda

Foto: AFP

Prijatelj Sir Alexa Fergusona, Alastair Campbell otkrio je u knjizi da je jedan od najboljih napadača u historiji Manchester Uniteda Ruud van Nistelrooy 2006. godine napustio Old Trafford i otišao u Real Madrid zbog Cristiana Ronalda.

"Alex i Van Nistelrooy su imali sukobe. Sve je puklo kada je Ruud rekao Ronaldu da mu izgleda kako je Portugalac pronašao novog oca u Carlosu Queirozu (pomoćniku Sir Alexa) i to tek nakon što mu je otac preminuo", napisao je Campbell.



Potom je dodao kako ga je Carlos zatim zamolio da ima više poštovanja.



"Ruud je naglasio kako on nikog ne poštuje u klubu. Kasnije se izvinuo Cristianu, ali on to nije prihvatio. Reagirao je Alex. Poslao Van Nistelrooya kući, nije znao šta će s njim, a kasnije ga je odlučio prodati", napisao je Campbell.



Inače, Van Nistelrooy je igrao pet godina za Crvene vragove te je postigao 95 golova.