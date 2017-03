La Liga: Real u dramatičnoj utakmici osvojio bod sa igračem manje

Odigrane su još tri utakmice 25. kola španske La Lige. Real i Las Palmas su u dramatičnoj utakmici odigrali 3:3. Celta i Espanyol su remizirali odigravši 2:2, dok je Granada bila bolja od Alavesa rezultatom 2:1.

Kraljevski klub je teškom mukom osvojio bod. U 8. minuti Isco pogađa za 1:0. No, samo dvije minute poslije Tana je poravnao na 1:1, a to je bio rezultat prvog poluvremena.Na početku drugog dijela nakon nesportskog poteza Bale je zaradio crveni karton i to je olakšalo posao gostima. Viera je u 56. minuti sa jedanaest metara pogodio za 1:2, a Boateng je četiri minute poslije povećao na 1:3.Kraljevski klub je nastavio napadati. U 83.minuti Benzema je imao dobru priliku, ali nije bio precizan. Samo tri minute poslije jedanaesterac za domaće u gol je pretvorio Ronaldo za 2:3, a isti igrač nakon kornera u 90. minuti pogađa za konačnih 3:3.Real je večerašnim remijem izgubio lidersku poziciju koju je preuzela Barcelona. Katalonci imaju bod i utakmicu više.Celta i Espanyol su podijelili bodove. Aspas je u 21. minuti doveo domaće u vodstvo, a Moreno je poravnao sedam minuta poslije. Igrao se 30. minut kada je Wass Celti donio prednost. Ipak, to je kratko trajalo. Samo dvije minute poslije Piatti pogađa za konačnih 2:2.Mubarak je Granadu doveo u vodstvo u 38.minuti, a Cuencaje u 53. udvostručio vodstvo. Camarasa je u 57. minuti postigao jedini pogodak za Alaves.