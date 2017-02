Prvotimac Fudbalskog kluba Sarajevo, Adnan Kovačević, sredinom jula 2016. godine zadobio je tešku povredu koljena, zbog koje je propustio jesenji dio prvenstva. Od početka priprema, Adnan radi sa ekipom, ali i individualno.

Prvotimac Fudbalskog kluba Sarajevo, Adnan Kovačević, sredinom jula 2016. godine zadobio je tešku povredu koljena, zbog koje je propustio jesenji dio prvenstva. Od početka priprema, Adnan radi sa ekipom, ali i individualno.

"Dobro se osjećam, radim naporno. Bolova, hvala Bogu, nema, koljeno je dobro. Priključio sam se ekipi i radim sve što rade drugi igrači, a to me raduje. Nadam se da ću biti 100 posto spreman i da ću biti šefu na raspolaganju", izjavio je prvotimac Sarajeva.



O Kovačevićevom oporavku govorio je i kondicioni trener Fudbalskog kluba Sarajevo Slobodan Klačar.



"Adnan je u jednoj dalekoj fazi rehabilitacije prednjih ukrštenih veza. Prije svega, proveli smo niz testova, koji se odnose na zglob koljena i propriocepciju, odnosno izokinetiku, gdje smo imali uvid nakon inicijalnog stanja, gdje je njegov deficit ekstenzije bio 20 posto, što je jedan veliki deficit i u toj fazi, prije neka dva i pol mjeseca, nismo ni pomišljali da ga puštamo u intenzivnije treninge. Nakon toga Adnan je individualno radio, kako sa mnom, tako i određeni dio zagrijavanja sa ekipom i napredovao i pokazao da je taj deficit jednostavno nestao, odnosno vratio se u normalne vrijednosti. Također, balans test pokazuje da Adnan ima sjajan indeks stabilnosti, gdje je on u prosjeku ekipe. To govori i činjenica da je Adnan odigrao dva poluvremena u prijateljskim utakmicama i ovdje naporno radi sa ekipom”, kazao je Klačar.