Kosorić novi igrač Radnika: Došao sam zbog Krstajića, želim pomoći ekipi

Aleksandar Kosorić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Donedavni kapiten FK Željezničar Aleksandar Kosorić novi je igrač bijeljinskog Radnika.

Kosorić je nakon jesenjeg dijela sezone u Premijer ligi BiH sporazumno raskinuo ugovor s FK Željezničar, čiji je bio kapiten, a cilj mu je bio pronaći angažman u inostranstvu. Istina, ponuda nije manjkalo, ali na kraju nijedna nije realizovana, pa je iskusni stoper ostao u našoj ligi, barem do ljeta.



"Svi dogovori su nenadano propali, iako sam imao ponude iz Turske, Kazahstana i Norveške. Najkonkretniji je bio turski klub, ali ni to nije realizovano. Sve sam tome podredio, naravno, da sam znao da će ovako biti, ne bih nikad napustio Željezničar, ali tako je to u nogometu", izjavio je Kosorić.



S obzirom da su angažmani u inostranstvu propali, defanzivac je prihvatio ponudu Radnika. To je uradio ponajviše zbog svog prijatelja i saigrača iz Partizana Mladena Krstajića, koji je aktuelni predsjednik kluba iz Bijeljine.



"Odluku sam donio uglavnom zbog Krstajića, dugo smo prijatelji, a bili smo i cimeri u Partizanu. Zbog našeg prijateljstva sam prihvatio da pomognem Radniku do ljeta, a naravno, klub će pomoći i meni", rekao je tridesetogodišnji nogometaš.



Formu je redovno održavao, a večeras će se priključiti ekipi Radnika u Antaliji.



"U top formi sam, trenirao sam redovno i neće biti problema. Priključujem se ekipi", završio je Kosorić.