Kamp Stare dame počinje 21. augusta: Magija Juventusa treći put u Sarajevu

Još samo sedam dana je ostalo do početka trećeg trening kampa Juventusa u Bosni i Hercegovini.

Fudbalski gigant iz Torina, podsjetimo, u periodu od 21. do 26. augusta, na terenima Internacionalnog univerziteta Sarajevo (IUS), organizuje kamp za djecu, na kojem će prijavljeni dječaci dva puta dnevno trenirati pod rukovodstvom trenera iz Juventusa, kojima će asistirati domaći treneri.Prijave za kamp su još u toku, a ostao je još mali broj mjesta za popunjavanje, jer je broj igrača ograničen. Prijave će se primati do petka, 18. augusta, a svi prijavljeni će dobiti originalnu Juventus Adidas opremu (dres, šorc, štucne i torbu), te besplatan mjesec treniranja u Akademiji višestrukog prvaka Italije u BiH.Iz Juventus kampa u Bosni i Hercegovini garantuju šest nezaboravnih dana na treninzima u crno-bijelom dresu.Također, kamp je podržao i reprezentativac BiH i igrač Juventusa Miralem Pjanić, koji je protekle godine posjetio polaznike Akademije Juventusa u BiH , a ovaj put je dječacima poslao prigodnu poruku, zaželivši im puno sreće na trećem Juventus kampu u BiH."Planirana su dva treninga dnevno, u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a između toga će biti organizovane zabavne aktivnosti za djecu i tako sve od ponedjeljka do petka. Za subotu je planirana svečana ceremonija zatvaranja, na kojoj će biti upriličena dodjela certifikata o učešću na kampu", kaže nam Anes Memić, jedan od trenera iz Juventus akademije u BiH, te dodaje kako će svi učesnici kampa imati priliku da osjete Juventus metodu treninga, da pokažu koliko su spretni i da uživaju šest dana zajedno sa svojim vršnjacima.Kamp je otvoren za sve zainteresovane, uzrasta od 5 do 16 godina, a prijave se mogu slati na e-mail [email protected] ili na broj telefona +387 60 341 9454 (GSM, Viber, WhatsApp), kao i putem Facebook stranice