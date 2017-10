Ivica Osim (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Legendarni bh. nogometni stručnjak Ivica Osim je u intervjuu za BHT govorio o sasda već završenim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te neuspjehu reprezentacije BiH da se plasira na Mundijal, utakmici protiv Belgije, ali i spekulacijama da će njegov sin Amar biti novi selektor.

Osim je naveo da loš teren na Grbavici ne može biti uzrok poraza, a govorio je i o netrpeljivosti između velikih bh. gradova.



"Razočaran sam time što ljudi, pa i vi, malo provocirate. Sad će ispasti da je ovaj stadion kriv što smo izgubili. Tu trebamo biti objektivniji, jer i drugi vole igrati, igraju bolje od nas i više ulažu. Prema tome, za mene je to sasvim logično. Naopako je što se pravi antagonizam između Zenice, Sarajeva, Mostara i Tuzle. Prije je bilo drugačije, družili smo se i igrali jedni protiv drugih. To su bili derbiji, a više ih nema. Sada publika gleda ostatak publike, gleda kako će se ko ponašati, kako će ko koga istući, šta će vikati. To su posljedice nesretnog rata, sve se iskvarilo, a moglo bi biti bolje. Ulažu ljudi, politika je počela malo pomagati, vide i oni da je to izvor. Ako hoće da budu izglasani, da ih biraju, ovo je najbolje mjesto, najviše navijača ima ovdje", izjavio je Osim.







U svom stilu je komentarisao navode da će Amar preuzeti Zmajeve.



"Ne nadam se ništa, dok ne vidim, ne nadam se. Meni je najgore, i ja čekam šta će biti, koga će izabrati. Moram da kažem, privatno mi nije baš drago, nadrljat će moja žana. Svi kad psuju, psuju ti ženu, a i njemu će mater. Trebali ste s mojom ženom intervju napraviti", završio je Osim.