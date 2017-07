Iniesta: 200 ili 300 miliona eura neće biti korisniji Barceloni od Neymara

Andres Iniesta (Foto: EPA)

Iskusni veznjak Barcelone Andres Iniesta je u društvu saigrača Luisa Suareza razgovarao s predstavnicima medija u Miamiju, a neizostavna tema je bilo mogući transfer njihovog kolege Neymara u PSG.

Pitanja o Neymaru već iritiraju nogometaše katalonskog kluba, što je Iniesta jasno rekao.



"Voljeli bismo kada biste prestali pitati za Neymara, jer postoji samo jedan način da sve bude jasno, a to je da on govori. Ne smatram da će Barceloni 200 ili 300 miliona eura biti korisniji od Neymara. On je jedan od najboljih igrača na svijetu, a ja sam uvijek želio da najbolji budu u mom timu. Svi želimo da ostane s nama", izjavio je Iniesta.



Nakon toga je prokomentarisao sukob Neymara i Nelsona Semeda na treningu.



"Istina je da se dogodio incident, koji može biti dio treninga. Međutim, ovaj incident ima veći značaj zbog situacije u kojoj se Neymar nalazi. Međutim, zbog nas koji treniramo, to nije predstavljalo nešto bitno", rekao je nogometaš Barce.



Potom se novinarima obratio i Suarez te govorio o Neymaru.



"Neymar će dati svoje objašnjenje. Mi ga moramo podržati bez obzira kakvu odluku donese", jasan je bio Suarez.