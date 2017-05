Armin Hodžić (Foto: EPA)

Zagrebački Dinamo je u 34. kolu HNL-a ugostio Istru te je upisao pobjedu rezultatom 2:1.

Od prve minute su za Dinamo zaigrali bh. reprezentativci Armin Hodžić i Amer Gojak.



Modri su poveli u 14. minuti golom Antolića, a potom je u 27. minuti Hodžić pogodio za 2:0. To je bio rezultat prvog poluvremena.







Početkom drugog poluvremena, tačnije u 55. minuti, Gojak je napustio igru, a zamijenio ga je Sammir. Hodžić je na terenu bio do 64. minute, kada je umjesto njega zaigrao Henriquez.



Istra je do kraja uspjela samo ublažiti poraz golom Prelčeca iz 84. minute.



Hodžić je prvi strijelac HNL-a sa 15 golova, jednim više od Andrijaševića, Ejupija i Soudanija.



Dinamo je drugi na tabeli sa 80 bodova, dok vodeća Rijeka ima 82 boda i utakmicu manje, koju igra večeras.



Do kraja prvenstva su ostala još dva kola.