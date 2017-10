Hazard: Ne zanima me Zlatna lopta, znam da je ne mogu osvojiti

Foto: EPA-EFE

Nogometaš Chelseja Eden Hazard nije previše zainteresovan za osvajanje Zlatne lopte, a kako kaže, on nema nikakve šanse da osvoji ovu laskavu nagradu.

Nogometaš Chelseja Eden Hazard nije previše zainteresovan za osvajanje Zlatne lopte, a kako kaže, on nema nikakve šanse da osvoji ovu laskavu nagradu.

Početkom ove sedmice France Football je objavio listu od 30 nogometaša koji su nominovani za Zlatnu loptu, a treba dodati kako je i naš Edin Džeko pronašao svoje mjesto među 30 igrača koji će konkurisati za nezvaničnu nagradu najboljeg igrača svijeta.



Eden Hazard, iako važi za jednog od najboljih igrača u Premiershipu, ne nada se previše ovoj nagradi i kaže kako je samo zahvaljujući tome što igra u Chelseaju zaslužio svoje mjesto među 30 najboljih igrača.



"Znam da ima mnogo boljih igrača od mene, te mislim da nemam šanse da osvojim Zlatnu loptu. Ipak, sretan sam što sam među 30 najboljih igrača. Na ovoj listi sam isključivo zato što igram za Chelsea i imam sjajne saigrače koji su mi glavna pomoć da budem tu", istakao je Eden Hazard koji je odigrao sjajan meč u pobjedi Belgije protiv Bosne i Hercegovine rezultatom 4:3 na stadionu Grbavica.



Nakon toga, kaže kako ne vjeruje da će u budućnosti osvojiti Zlatnu loptu jer to nije njegov cilj.



"Ne znam da li ću uopšte imati šansu da osvojim Zlatnu loptu s obzirom da to nije moj glavni cilj. Želim da uživam na terenu, a što se tiče Zlatne lopte, već deset godina traje dominacija Messija i Ronalda, ali ja vjerujem da Neymar može zaustaviti to. Neki kažu da čak i ja imam šansu za to, ali ne razmšljam uopšte o tim stvarima", završio je nogometaš Chelseaja.



Njegov tim će u subotu s početkom od 16:00 sati igrati meč protiv Cystal Palaca koji od početka sezone nije postigao niti jedan pogodak.