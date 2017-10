Guardiola: Nikad nisam vidio prvaka u januaru, definitivno je to nerealno

Foto: EPA-EFE

Menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola upozorio je svoju ekipu da neće lako pobijediti Napoli u Ligi prvaka i da trka u Premishipu neće biti gotova u januaru.

"Potrebna nam je još jedna pobjeda da osiguramo prolaz dalje, ali idemo u goste ekipi koja je prva u Seriji A. Svi znaju kakav nogomet oni igraju na svom stadionu, tako da će to biti vrlo teško. To je odlična prilika za nas da rezervišemo prvo mjesto i dat ćemo sve od sebe da to i uradimo", rekao je Guardiola za britanske medije.



Podsjetimo, nogometaši Manchester Cityja su prvi na tabeli Premiershipa s 28 bodova, bez poraza su, i samo jednom neriješenim susretom, koji su odigrali u drugom kolu protiv Evertona (1:1).



Upravo zbog te dominacije Liverpoolov trener Jurgen Klopp rekao je da će City biti prvak do januara, ali je Guardiola odbacio njegovu tvrdnju.



"Definitivno. Vi ste Englez, da li ste vidjeli nekada prvaka u januaru? Ni ja isto", naveo je Guardiola na pitanje novinara da li je to nerealno.