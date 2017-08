Marco Asensio ne prestaje oduševljavati s postizanjem fenomenalnih golova. Real Madrid je ponovo išao na njegov pogon, ali ovaj put nije slavio, već upisao remi protiv Valencije (2:2) na domaćem terenu u 2. kolu La Lige.

Marco Asensio. Freekick goal. A Brace, this kid is unreal!pic.twitter.com/qNSoG1xgAZ — José Villacreses (@jj_villac) August 27, 2017

Već smo ranije napisali da " Marco Asensio ne postiže mnogo golova , ali da su oni golovi koje postiže uglavnom spektakularni". Lekciju je ponovio protiv rastrčanih "Šišmiša" na stadionu Santiago Bernabeu. Zamalo da Valencia otkine tri boda velikim Galacticosima. Zamalo. Jer, Asensio to nije dozvolio.U vremenu kada se za igrače daju i traže bolesne cifre, kada se priča gdje će Mbappe, Real Madrid ima "kapitalca" kojeg je prije dvije i po godine dobio za, iz perspektive modernog fudbala gledano, mizerna 3,5 miliona eura. Asensio je već sada neprocjenjiv, jer 21-godišnji ofanzivac igra maestalno.U 10. minuti je ukrao loptu na nekih 30 metara od gola Valencije, a onda lucidno sa oko 20 metara matirao nemoćnog Neta. Inteligencija, preciznost i snaga šuta su "za priču".Ali, vrag nije dao mira Realu. Nakon prelijepe akcije Gaye i Latorrea po lijevoj strani, za 1:1 pogađa Soler u 18. minuti. Galacticosi su vodili glavnu riječ na terenu, ali su u 77. minuti doživjeli "hladan tuš" kada Kondogbia zakucava loptu u mrežu za 2:1.Za veliko iznenađenje Valencije, ipak, nije bilo mjesta, jer Asensio je morao imati zadnju riječ. U 83. minuti je još jednom na krivoj nozi uhvatio Neta i sa oko 20 metara pogodio iz slobodnog udarca u golmanovu stranu.Real je u 88. minuti mogao do preokreta, ali je Benzema sa oko sedam metara propustio kolosalnu šansu. Tim Zinedinea Zidanea je izgubio dva boda, ali još jednom shvatio da ima genijalca u svom timu. On se zove Marco Asensio.