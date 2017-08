Fazlagić: Pišemo novu historiju malonogometnog turnira 'Fis Gol'

Foto: Fena

Malonogometni turnir "Fis Gol" ove godine će ponovo biti održan u legendarnom sarajevskom FIS-u.

Nakon desetak godina pauze, jedan od najvećih turnira vraća se na otovorene terene sarajevskog sportskog zdanja na kojem su ponikli brojni velikani bosanskohercegovačkog sporta, ali ovoga puta u ''novom ruhu''.



Turnir koji je nekada okupljao najbolje nogometaše Bosne i Hercegovine u seniorskoj kategoriji, ove godine se okreće omladinskim kategorijama. Kako je Feni kazao jedan od organizatora turnira Haris Fazlagić, cilj je da se djeci priredi nogometna manifestacija u kojoj će uživati, a seniorskih takmičenja neće biti jer je svojevremeno turnir izašao iz okvira sporta.



"Plan je da se Fis Gol održava u pet kategorija, a to su pjetlići, pioniri, kadeti i juniori. Takmičenja u seniorskoj i veteranskoj konkurenciji neće biti. To je odluka organizatora jer je nakon rata turnir zbog nagradnog fonda izašao iz okvira sporta. Organizatori su tada donijeli odluku da se održavanje turnira obustavi, a evo danas smo odlučili da ga ponovo pokrenemo, ali samo za omladinske kategorije", rekao je Fazlagić.



Naglašava da je ''Fis Gol'' otvorenog tipa i da se za učešće mogu prijaviti klubovi, škole sporta, forme, ustanove, udruženja građana, ali i ekipe koje predstavljau kafiće, ulice, mahale ili kvartove.



Turnir za koji mnogi kažu da je bio najbolji prije rata u Bosni i Hercegovini, vrhunac je doživio od 1983. do 1991. godine. U tom periodu na terenu FIS-a, a kasnije u Skenderiji, igrali su neki od najboljih nogometaša Bosne i Hercegovine, ali i ostalih republika bivše Jugoslavije.



Na turniru su učestvovali velikani poput Davorina Popovića Dače, pjevača grupe Indexi čija je ekipa ''Davor''u tim godinama uvijek bila u vrhu malog nogometa u BiH, zatim poznati nogometaši kao što su Refik Šabanadžović, Slobodan Janjuš, Milomir Odović, Mehmed Baždarević i drugi više ili manje poznati igrači, koji su uživali u sportskom nadmetanju i pokazivanju vještina na otvorenom terenu u centru Sarajeva.



Fazlagić napominje da će se nekada u budućnosti možda opet razmatrati učešće seniorskih timova i dovođenje nekih priznatih nogometaša, ali da u ovom trenutku to nije opcija, jer u juniorskoj konkurenciji nastupaju mladi nogometaši koji su na korak do seniorskih ekipa u svojim klubovima.



"Moguće je da će nekada u budućnosti o tome biti riječi, ali trenutno to ne razmatramo jer u juniorskoj konkurenciji nastupaju igrači koji igraju u seniorskim timovima svojim klubova. Prijavile su se ekipe Sarajeva, Željezničara, Bosna Seme i drugih bh. klubova, čiji igrači su na ulaznim vratima prvih timova", objasnio je.



Očekuje da će u narednim godinama turnir ''Fis Gol'' rasti kvalitetom i brojem učesnika, a vjerovatno će biti promijenjen i termin održavanja takmičenja.



Turnir ove godine podržavaju bivši igrač i trener FK Sarajevo Mehmed Janjoš i nekadašnji golman prvog tima Muhamed Alaim, koji je i predsjednik Organizacionog odbora turnira. Fazlagić vjeruje da će se ekspanzijom ove sportske manifestacije povećati i broj bivših sportista koji će dati svoju podršku.



''Fis Gol'' organizuje Općina Centar Sarajevo, a realizator je Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju. Na turniru, od 21. do 31. augusta, takmičenje će se održati u kategorijama pjetlića, pionira, kadeta i juniora. Takmičit će se ekipe iz Kantona Sarajevo.