Roma je u 23. kolu italijanske Serie A savladala Fiorentinu rezultatom 4:0, a strijelac dva pogotka bio je Edin Džeko.

Prvu veliku priliku za Romu propustio je Bruno Peres u 29. minuti kada je nakon odličnog pasa Radje Nainggolana sa samo pet metara neometan šutirao visoko preko gola.Edin Džeko je u 31. minuti sjajno primio loptu u kaznenom prostoru gostiju leđima okrenut od gola, potom se sjajno oslobodio svog čuvara i šutirao, ali je Ciprian Tatarusanu odlično intervenisao i spriječio pogodak.Golman gostiju po loptu u svoju mrežu ipak je morao u 39. minuti susreta. Danielle De Rossi je poslao sjajnu loptu na vrh kaznenog prostora, a Džeko je odlično primio i potom šutirao precizno pored nemoćnog rumunskog golmana za vodstvo Vučice od 1:0 . To je Džeki io 16. pogodak u 23. nastupu u Seriji A čime se izjednačio na vrhu liste strijelaca sa Driesom Mertensom iz Napolija.Džeko je do svog drugog gola mogao samo četiri minute kasnije. Nainggolan je šutirao iz slobodnog udarca, lopta se odbila do Džeke no njegov udarac iz neposredne blizine je Tatarusanu odbio u korner.Roma je udvostručila prednost u 58. minuti. De Rossi je centrirao iz slobodnog udarca, a Federico Fazio je glavom sa pet metara od stativu poslao loptu u mrežu ekipe iz Firence.U 71. minuti Džeko je propustio novu veliku priliku. Nakon velike greške odbrane Fiorentine izašao je sam pred Tatarusanua, poslao loptu pored njega, ali je Astori intervenisao i izbio je ispred svog gola.Pitanje pobjednika riješeno je u 75. minuti susreta. Kontranapad je počeo Džeko na svojoj polovini sjajno ostavivši loptu De Rossiju koji pronalazi iz prve Kevina Strootmana na lijevoj strani. Holanđanin je sjajno uposlio Nainggolana koji izlazi sam pred Tatarusanua i rutinski šalje loptu u mrežu za 3:0. Konačnih 4:0 postavio je Džeko nakon katastrofalne greške Sancheza. Kapiten reprezentacije BiH mu je ukrao loptu i Tatarusanu opet nije imao nikakve šanse da zaustavi njegov šut.To je Džeki bio 17. pogodak u 23. nastupu u Serie A čime je postao vodeći strijelac Serie A. Gol manje od njega ima napadač Napolija Dries Mertens.