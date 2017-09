Roma je u drugom kolu grupe C Lige prvaka slavila u gostima kod Qarabaga rezultatom 2:1.

Gosti su poveli u sedmoj minuti susreta rezultatom 1:0, a strijelac je bio Kostas Manolas. Aleksandar Kolarov je ubacio iz kornera, Ibrahim Šehić je izbio loptu do Lorenza Pellegrinija koji pronalazi grčkog štopera koji glavom šalje loptu u mrežu.Drugi pogodak za Vučicu je postigao Edin Džeko. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine je matirao saigrača iz reprezentacije u 15. minuti nakon sjajne asistencije Stephana El Shaarawyja.Qarabag je smanjio na 2:1 u 28. minuti. Ndlovu je sjajno proigrao Pedra Henriquea koji izlazi sam na Alissona i rutinski postiže prvi pogodak za azerbejdžansku ekipu u Ligi prvaka ove sezone.Roma je mogla i do ubjedljivije pobjede, no Šehić je u nekoliko navrata sjajno intervenisao.Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao i Vučica je upisala tri boda.