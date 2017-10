Džeko: Očekuje nas ljut i maksimalno motivisan Chelsea

Edin Džeko (Foto: EPA-EFE)

Roma će u okviru 3. kola grupe C Lige prvaka večeras biti gost Chelseaju, a o ovoj utakmici je govorio kapiten reprezentacije BiH i napadač Vučice Edin Džeko.

U Romi žele napraviti probleme Plavcima.



"Nadamo se da ćemo odigrati odličnu utakmicu. Naš posljednji nastup nije bio najbolji, mislim da smo mogli dati više, no, protiv Chelseaja nas čeka još jedna velika utakmica u kojoj želimo napraviti više", izjavio je Džeko.



Obje ekipe imaju problema s povrijeđenim igračima, no, u Romi su svjesni da je Chelsea izuzetno opasan te utakmicu shvataju veoma ozbiljno.



"Chelseaju nedostaju pojedini igrači, kao i nama, no, mi moramo izvući najboljee iz onog što imamo. Chelsea je osvojio Premiership prošle sezone, to nije lako, tako da nam neće biti jednostavno. Od Crystal Palacea su Plavci izgubili samo zato što je liga zaista jaka. Sada nas očekuje protivnik koji je ljut, njihov trener će ih maksimalno motivisati. Roma također ima dobre igrače, dat ćemo najbolje od sebe. Važno je da budemo fokusirani na našu igru", rekao je iskusni napadač.



Edin je formu iz prošle sezone prenio u novu te može biti zadovoljan svojim performansama.



"U dobroj sam formi, sretan sam zbog golova koje sam postigao prošle i ove sezone, ali se moram i ekipi zahvaliti na tome. Ne smijem stati, nego trebam raditi još više i pokušati biti još bolji. Također, veoma sam sretan što sam se kao igrač stariji od 30 godina našao na listi kandidata za Zlatnu loptu", završio je Džeko.



Utakmica između Chelseaja i Rome počinje u 20:45 sati.