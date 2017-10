Grupa C Lige prvaka i tek po izvlačenju proglašena je jednom od najatraktivnijih. Za ovu srijedu 18. oktobra TV OBN je spremio utakmicu Chelsea - Roma od 20:40 sati.

Rezultati su to do sada i pokazali i puno se očekuje od sraza Chelsea i Rome. Englezi su u prošlom kolu dobili Atletico na njihovom novom stadionu, a Roma je pokazala konačno bljeskove igre kakvoj se nadaju, iako je i Qarabag imao svoje prigode.



Edin Džeko dao je gol u prošlom kolu najboljeg nogometnog takmičenja, a dokazao se i u talijanskom prvenstvu, tako da se od njega protiv Chelsea puno očekuje. Derbi ove skupine svakako će ponuditi Atraktivan nogomet, golove i briljantne poteze, jer timovi u svojim redovima imaju i neke magove nogometa. Chelsea je blagi favorit, ali mnogi bi kazali kako je u ovom susretu sve moguće.



Iz studija će gledatelje pozdraviti Adrijana Kurtišaj u 20:25 sati, a utakmicu kao i do sada komentarišu Sabahudin Saša Vugdalić i Adis Hadžić, desetak minuta kasnije.