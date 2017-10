Džeko nakon meča: Golovi koje smo primili nemaju veze s profesionalnim fudbalom

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko nakon meča protiv Belgije bio je jako ljut, te istakao da su golovi koje smo primili nevjerovatni.

On je prije svega rekao da su svi igrači dali svoj maksimum, te da njihov trud niko ne može osporiti.



"Mislim da su generalno od prvog do zadnjeg igrača svi dali definitivno svoj maksimum. Želja je bila i borili smo se do zadnje minute i to nam niko ne može osporiti. Siguran sam da danas nismo smjeli izgubiti utakmicu. Teren je bio težak,a čak ni iz tabora Belgije nakon prvog poluvremena nisu razmišljali o pobjedi. Golove koje smo primili nemaju veze sa profesionalnim fudbalom, jer ako želimo da napredujemo, ne možemo ovakve golove primiti. Da nije žalosno bili bi smiješno", rekao je Džeko.



Nakon toga, kaže kako to nije stvar niti odbrane, niti napada, već čitavog tima koji zajedno i napada i brani se.



"Nije to stvar odbrane niti stvar napada. Svi zajedno se branimo i napadamo. Ovo nema veze sa profesionalnim fudbalom, a Belgija poslije prvog poluvremena sigurno nije očekivala da slavi u današnjem meču", rekao je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine.



U sljedećem meču Zmajevi igraju protiv Estonije, a meč je na rasporedu u utorak od 20:45 sati.