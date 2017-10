Susretima u grupama C i D završeno je treće kolo Lige prvaka, a u strijelce su se večeras upisali Edin Džeko i Miralem Pjanić.

Grupa C

Grupa D

Utakmica u Londonu ponudila je mnogo uzbuđenja. Najprije je Luiz u 11. minuti pogodio sa distance za 1:0, a potom je Hazard u 37. minuti na sretan način došao do lopte i doveo Chelsea u vodstvo rezultatom 2:0. Kolarov je silovitim udarcem u 40. minuti smanjio na 2:1, a onda je na scenu stupio Edin Džeko. Džeko je u 64. i 70. minuti postigao dva pogotka za preokret Rome. Najprije je postigao eurogol iz voleja lijevom nogom na Faziovu asistenciju, a potom je glavom nakon Kolarovovog ubačaja iz slobodnog udarca matirao Courtoisa za vodstvo Rome rezultatom 3:2. Konačnih 3:3 postavio je Hazard glavom nakon Pedrovog ubačaja sa desne strane.Qarabag i Atletico su remizirali najviše zahvaljujući sjajnom Ibrahimu Šehiću. Više o ovom susretu možete pročitati ovdje Svi su prije meča očekivali laganu pobjedu Juventusa, no gosti iz Lisabona su se predstavili kao izuzetno tvrd orah. U 12. minuti Martins je izašao sam na Buffona i šutirao, golman Juventusa je odbranio, ali se lopta od Alexa Sandra odbila u gol za vodstvo gostiju. Pogodak za izjednačenje Juventusa postigao je Miralem Pjanić eurogolom iz slobodnog udarca u 29. minuti susreta, a tri boda Staroj dami donio je Mandžukić u 84. minuti.Barcelona se namučila protiv Olympiakosa, ali je na kraju zabilježila sigurnu pobjedu. Nikolaou je u 18. minuti postigao autogol za vodstvo Barce, a potom je Pique u 42. minuti isključen zbog dva žuta kartona, No, i sa igračem manje Barcelona je postigla još dva pogotka. Najprije je Messi pogodio iz slobodnog udarca u 61., a potom je asistirao Digneu u 64. minuti za 3:0. Počasni pogodak a goste postigao je Nikolaou u 90. minuti.