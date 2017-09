Džeko: Bod protiv Atletica je važan, nadam se golovima u narednim utakmicama

Edin Džeko (Foto: EPA-EFE)

Roma je u 1. kolu grupne faze Lige prvaka u utorak navečer remizirala s Atletico Madridom odigravši 0:0, Napad Vučice predvođen kapitenom reprezentacije BiH Edinom Džekom nije uspio slomiti otpor protivnika, a Dijamant smatra da njegovom timu nedostaju strpljenje te dvojica igrača.

Džeko nije bio zadovoljan takktikom i formom tokom susreta protiv Atletica.



"Mislim da smo uradili neke dobre stvari, kao i protiv Intera do 70. minute, no, tim poput našeg ne smije igrati onako u posljednjih 20 minuta", izjavio je Džeko za Mediaset Preemium.



Vučica je dominirala protiv Intera, a na kraju je poražena 1:3. Sličan scenarij se mogao ponoviti i u utorak navečer.



"Istina je da nam treba strpljenja, ali je ovaj bod veoma važan i zbog morala da nastavimo dalje", rekao je napadač Rome.



Novinare zanimalo da li mu više odgovara sistem bivšeg trenera Luciana Spallettija ili sistem novog šefa stručnog štaba Eusebija Di Francesca.



"Tek smo počeli. Postigao sam mnogo golova prošle sezone, a ove je teže. Nisam mnogo puta imao loptu u svom posjedu. Nadam se da će se to promijeniti u narednim utakmicama te da ću postići nekoliko golova. Osjeti se nedostatak Mohameda Salaha i Francesca Tottija, dok je Radja Nainggolan ranije igrao mnogo bliže meni. Sada je on dalje, no, navikavamo se na to", završio je Džeko.