Đurić nakon novog pogotka: Sretan sam, meč protiv Manchestera će biti sjajno iskustvo

Milan Đurić (Foto: Bristol City)

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Milan Đurić bio je ključni igrač u posljednjoj pobjedi Bristol Cityja na gostovanju kod Sunderlanda rezultatom 2:1, a napadač tima iz engleskog Championshipa kaže da je vrlo zadovoljan zbog drugog pogotka.

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Milan Đurić bio je ključni igrač u posljednjoj pobjedi Bristol Cityja na gostovanju kod Sunderlanda rezultatom 2:1, a napadač tima iz engleskog Championshipa kaže da je vrlo zadovoljan zbog drugog pogotka.

Bivši fudbaler Cesene u igru je ušao u 55. minuti pri rezultatu 1:1, a u 73. minuti na asistenciju O'Dowda postigao je pogodak vrijedan tri boda. Nakon meča, posebno je pohvalio saigrača koji mu je uputio sjajnu loptu.



"Bila je to fantastična lopta Calluma, udario sam je glavom, postigao pogodak i to je bilo fantastično. Veoma sam sretan što je moj gol donio tri boda ekipi. Bilo je teško igrati po vjetru, a kada golman igra na duge lopte, one nekada budu preduge, nekada budu kratke i uslovi su bili otežani, ali smo na kraju ipak upisali pobjedu", rekao je Đurić nakon meča.



Ovaj korpulentni napadač je dodao da u sljedećem kolu protiv Fulhama očekuje pobjedu, a komentarisao je i meč protiv Manchester Uniteda u okviru Carabao Cupa.



"U sljedećem kolu očekuje nas bitna utakmica protiv Fulhama. Želimo pobjedu i smatramo da zaslužujemo mjesto među prvih šest ekipa u Championshipu. Što se tiče meča protiv Manchester Uniteda, taj meč će biti fantastično iskustvo, a mi želimo proći u sljedeću fazu tog takmičenja", završio je napadač Bristola.



Nakon povrede, Đurić se na teren vratio u meču protiv Crystal Palacea prošle sedmice, a u prvom nastupu odmah je postigao gol i najavio da će povratkom na zeleni teren biti veliko pojačanje za svoju ekipu.