Ekipa Manchester Cityja slavila je u velikom derbiju Premiershipa na gostovanju kod Chelseaja, a na kraju su upisali pobjedu minimalnim rezultatom 1:0.

Ekipa Antonija Contea puno bolje je otvorila meč. Morata je u trećoj minuti dočekao dobar centaršut s desne strane, šutirao glavom, ali je njegov udarac ipak otišao preko gola golmana Edersona.Uvod utakmice ipak je ponudio nešto oprezniju igru i s jedne i s druge strane, a na sljedeću priliku čekalo se sve do 26. minute kada golman gostiju brani još jedan udarac Azpilicuete, a prvu priliku za Građane na meču je imao David Silva, no Courtois je bio na pravom mjestu.Domaći su u 35. minuti ostali bez Alvara Morate koji je zbog povrede prepone napustio igru, a izlaskom najboljeg strijelca Chelsea je izgubio sve konce u ovoj utakmici i do kraja meča na terenu je bila samo jedna ekipa - Manchester City.Ključni trenutak desio se u 68. minuti meča. Kevin De Bruyne odigrao je dupli pas s Gabrielom Jesusom, a onda udarcem s nekih 20-ak metara sjajno matirao nemoćnog golmana Courtoisa te svoju ekipu doveo u prednost.Bez obzira na vodstvo, ekipa Pepa Guardiole nastavila je s napadima prema golu Chelseaja, a najbolju priliku imali su kada je Gabriel Jesus šutirao, a Rudiger na gol-liniji spasio pogodak.Do kraja meča domaći su pokušali stići do poravnanja, no osim nekoliko opasnih napada nisu ozbiljnije ugrozili gol Edersona te je ekipa Manchester Cityja iz velikog derbija sa Stamfrod Bridgea odnijela tri boda.