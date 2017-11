Carlo Ancelotti odbio West Ham, Čekićare preuzima David Moyes

Foto: EPA-EFE

West Ham je danas i zvanično raskinuo saradnju sa Slavenom Bilićem, a ugledni italijanski novinar Gianluca Di Marzio je otkrio ime njegovog nasljednika.

Kako tvrdi Di Marzio, prvi izbor čelnika Čekićara boi je Carlo Ancelotti, no iskusni italijanski stručnjak ne želi raditi do kraja ove sezone, te im se zahvalio na ponudi.



Nakon Ancelottijeve odbijenice čelnici londonske ekipe su se okrenuli drugom rješenju, a to je škotski stručnjak David Moyes sa kojim su pregovori u toku i trebali bi biti finalizirani ove sedmice s obzirom da je kompletan Bilićev trenerski kadar koji čine Nikola Jurčević, Edin Terzić, Julian Dicks i Miljenko Rak napustio klub.



Moyes, koji je najblistavije trenutke karijere proživio u Evertonu, bi trebao sa West Hamom potpisati ugovor do kraja ove sezone s opcijom produženja saradnje u slučaju da obje strane budu zadovoljne.