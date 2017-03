U prvom meču 27. kola engleskog Premiershipa Manchester United je dočekao Bournemouth, a susret je završen bez pobjednika (1:1).

Trenutak kada je Ibrahimović trebao biti isključen (Foto: AFP)

Početak susreta nagovijestio je odličan dvoboj. Šanse su se u prvih petnaestak minuta nizale na obje strane.Najprije je Manchester zaprijetio preko Rooneya u 2. i Pogbe u 5,. minuti. Rooney je sa desetak metara šutirao glavom preko gola, dok je Pogba u situaciji jedan na jedan gađao lijevom nogom dalji ugao, ali je Boruc fenomenalno intervenisao.Potom je Martial u 13. minuti zaprijetio, ali je njegov šut Boruc sjajno odbranio. U nastavku akcije nakon kontranapada Afobe je izašao sam na De Geu, ali se sapleo i propala je velika šansa za goste.Boruc je još jednom fenomenalno intervenisao u 20. minuti nakon MArtialovog šuta, a Crveni đavoli su konačno poveli u 23. minuti. Valencia je nakon kornera šutirao iskosa sa desne strane sa dvadesetak metara, a loptu je na putu do gola Rojo skrenuo u mrežu. To je Argentincu bio prvi pogodak u prvenstvu u dresu Uniteda.U 40. minuti Bournemouth je došao do izjednačenja kada je Jones skrivio penal nad Pughom. King je bio siguran sa bijele tačke i pogodio za 1:1. Rooney je u 44. minuti propustio sjajnu priliku kada je Boruc još jednom fenomenalno intervenisao, a potom su se u posljednjoj minuti prvog poluvremena desile dvije sporne situacije.Najprije je Mings đonom nagazio Ibrahimovića po glavi, Zlatan se pridigao sa zemlje i u nastavku akcije je laktom namjerno udario defanzivca Bournemoutha. Zlatan je već u 39. minuti dobio žuti karton zbog prigovora kod penala za goste i sudija Friend mu je morao pokazati drugu javnu opomenu i put u svlačionicu. Čak je i izvadio žuti karton, ali se predomislio.Zlatanu je oprostio, ali nije Surmanu kojem je pokazao drugi žuti karton zbog toga što je odgurnuo Ibrahimovića i gosti su ostali sa igračem manje.U 54. minuti Rooney je ponovo bio u šansi, ali je Boruc još jednom intervenisao. Dvije minute kasnje pokušao je i Pogba, ali Boruc je još jednom bio uspješniji.United je dobio veliku priliku za novo vodstvo u 72. minuti kada je Smith rukom igrao u svom kaznenom prostoru, a Ibrahimović je svoj najlošiji meč u dresu Uniteda krunisao promašenim penalom.Boruc je pročitao njegovu namjeru i odbranio Zlatanov udarac sa bijele tačke. To je poljskom golmanu bio četvrti odbranjeni penal od posljednjih šest. S druge strane Zlatan je promašio prvi penal u ligi nakon septembra 2015. godine i duela PSG-a i Guingampa.Do kraja susreta United je očajnički pokušao doći do pogotka, no nije u tome uspio i gosti nose kući bod iako su uputili samo jedan šut u okvir De Geinog gola.