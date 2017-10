Foto: FK Krupa

Ekipa Krupe slavila je rezultatom 2:0 protiv Borca u Banjoj Luci i plasirala se u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine.

Borac je puno bolje otvorio meč i u uvodnim minutama utakmice napravio nekoliko opasnih akcija koje su mogle ugroziti gol Krupe, ali nije bilo promjene rezultata.



Nakon prvih 20 minuta igre Krupa se oslobodila početnog pritiska, a već u 22. minuti imali su prvu priliku, da bi u 27. minuti stigli u vodstvo od 1:0. Strijelac je bio Marjanović koji je nakon lijepe akcije poslao loptu u same rašlje domaćeg golmana.







Borac je odmah krenuo po poravnanje, ali je Nerves Fejzić na golu Krupe branio sjajno i čuvao prednost svoje ekipe sve do 70. minute kada Stefa Savić nakon povratne lopte s desne strane pogađa za 2:0.



Domaća ekipa do kraja susreta silovito je napadala prema golu Krupe, ali nije uspjela postići pogodak pa je konačni rezultat glasio 2:0.