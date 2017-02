Begović: Nije mi bio problem ostati u Chelseaju, sve je to sakupljanje iskustva

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović tvrdi kako je i dalje fokusiran na svoje obaveze prema Chelseaju, unatoč tome što je u januaru trebao preći u Bournemouth u transferu vrijednom 10 miliona funti.

Foto: EPA

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović tvrdi kako je i dalje fokusiran na svoje obaveze prema Chelseaju, unatoč tome što je u januaru trebao preći u Bournemouth u transferu vrijednom 10 miliona funti.

Podsjetimo, londonski klub i naš golman su se dogovorili da će bh. reprezentativac moći napustiti klub ukoliko mu pronađu dostojnu zamjenu, što se na kraju nije desilo.



Begović je zbog odlične forme svog konkurenta Courtoisa ograničen na kup susrete pa je tako započeo meč u subotu u kojem je Chelsea sa sigurnih 2:0 pobijedio Wolverhampton u FA Cupu.



"Nije mi bio problem vratiti se nakon interesa Bournemoutha. Nisam išao nigdje daleko tako da mi je sve ovo samo iskustvo", rekao je Begović za London Evening Standard.



Naš golman je istakao kako se radovao ovom susretu te je bio uzbuđen što može pomoći ekipi i pridonijeti rezultatu.



"Tu sam da pomognem klubu i ako me klub želi i računa na mene, onda ću ostati. To je sada slučaj i ja sam sretan s tim. Ostat ću do kraja sezone i nadam se da ćemo osvojiti trofej ili dva", kazao je Begović.



Menadžer Chelseaja Antonio Conte je u tom susretu odlučio odmoriti neke igrače, tako da su u odbrani zaigrali Terry, Zouma i Ake.



"Terry još uvijek ima to u sebi. Bio je najbolji štoper svijeta neko vrijeme i najbolji je štoper u historiji Premiershipa. Kada on igra, svi se osjećamo sigurnije", rekao je Begović koji smatra da će Terry nastaviti igrati i nakon isteka ugovora naljeto.