Baždarević: Zadovoljan sam zalaganjem, nadam se da ćemo biti pravi protiv Belgije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je večeras savladala Gibraltar 4:0 u gostima, a nakon meča selektor naše selekcije Mehmed Baždarević je bio, za razliku od meča protiv Kipra, zadovoljan zalaganjem Zmajeva.

"Zalaganjem sam zadovoljan, ali o igri ne bih previše pričao jer se radi o protivniku koji je slabiji od nas. Bilo je veoma teško i misliti o ovoj utakmici jer smo mislima još uvijek na Kipru. Trebali smo pobijediti i sačuvati šanse za baraž koje postoje. Možemo ih nazvati minimalne, ali odradili smo posao profesionalno", kazao je Baždarević.Iako je bh. javnost očekivala debi Joze Šimunovića na duelu sa Gibraltarom, to se nije desilo. Selektor je pojasnio svoju odluku."Nismo htjeli rizikovati sa Šimunovićem jer se on nije najbolje osjećao i odlučili smo da ga ne uvodimo u igru. Nadamo se da smo uradili dobro upravo zbog njega", istakao je Baždarević. Belgija je savladala Grčku rezultatom 2:1 i na taj način pomogla našoj selekciji da preuzme drugu poziciju na tabeli. Ipak, selektor je oprezan, pogotovo ako se zna da nam ni drugo mjesto ne garantuje baraž "Da Bog da da nam rezultat iz Grčke ide u korist jer nam do sada nije baš previše stvari išlo u korist. Svi znamo da smo zaslužili bolje rezultate i u Grčkoj i kući i u gostima. Nadam se da ova epizoda Kipra neće ostaviti traga na nama. Stvari se odvijaju pozitivno za nas, a nadam se da ćemo biti pravi kada bude trebalo, a to je utakmica protiv Belgije", rekao je Baždarević na konferenciji za medije nakon meča.