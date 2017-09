Zmajevi s dvije pobjede idu u baraž ako ne budu najgora drugoplasirana ekipa

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon večerašnje pobjede protiv Gibraltara (4:0) i uz poraz Grčke od Belgije (1:2) ostala u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.

Naša selekcija će do kraja kvalifikacija odigrati još dvije utakmice u oktobru. Prvo slijedi duel s Belgijom na domaćem terenu, a u posljednjem kolu gostujemo Estoniji.S druge strane, trećeplasirana Grčka do kraja kvalifikacija igra protiv Kipra u gostima, a onda joj slijedi lakši trening na domaćem terenu protiv Gibraltara.Bh. reprezentacija u odnosu na Grčku ima bod prednosti pa samim time zavisimo sami od sebe.Naime, u slučaju da ostvarimo obje pobjede (Belgija i Estonija) bit ćemo sigurno drugi i u slučaju da ne budemo najlošija drugoplasirana reprezentacija u kvalifikacijama, igrat ćemo baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo.Ipak, treba imati na umu da su i Grčka i BiH do sada ostvarili mali broj bodova pa će biti žestoka borba za izbjegavanje upravo te najlošije pozicije od svih drugoplasiranih ekipa u kvalifikacijama.Inače, u slučaju da do kraja kvalifikacija eventualno ubilježimo četiri boda, za drugo mjesto je potrebno da Grčka ne ostvari obje pobjede u preostale dvije utakmice (Kipar i Gibraltar).