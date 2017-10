Batshuayi nakon meča: Teren je izgledao kao polje krompira, hvala Martinezu na prilici

Foto: Twitter/ Michy Batshuayi

Michy Batshuayi nakon pobjede Belgije na Grbavici protiv Bosne i Hercegovine u utakmici devetog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine rezultatom 4:3 kaže kako je teren bio ja katastrofalnom stanju.

Prije svega, on je istakao zahvalnost treneru Martinezu koji mu je pružio priliku za igru, te rekao kako je u svakoj situaciji razgovarao s njim i davao mu savjete.



"Trener je uvijek imao povjerenja u mene. Kada svakom problemu uvijek je razgovarao sa mnom, a kada mi daje priliku za igru kao protiv Bosne i Hercegovine, onda mu moram vratiti ukazano povjerenje", rekao je napadač Chelseaja.



Nakon toga, dodao je da teren na stadionu Grbavica nije bilo uslovan za igru, te da je više ličio na polje krompira.



"Bila je to velika borba, ostali smo snažni i slavili u ovom meču. Nikada nisam igrao na ovakvom terenu, to je bilo klasično polje krompira, ali smo pokušali da ne obraćamo pažnju na to i da dobro igramo", kazao je za kraj bivši napadač Marseillea.



U sljedećem meču Belgiju očekuje meč protiv Kipra na domaćem terenu.