Baković: Selektora ćemo dobiti 10. novembra, kandidate predlažu Osim, Bajević, Kajtaz i Misimović

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Jasmin Baković je nakon današnje sjednice Izvršnog odbora NSBiH istakao kako će ime novog selektora biti poznato 10. novembra.

Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Jasmin Baković je nakon današnje sjednice Izvršnog odbora NSBiH istakao kako će ime novog selektora biti poznato 10. novembra.

"Izvršni odbor je na današnjoj sjednici jednoglasno konstatovao da u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji naša reprezentacija nije ostvarila cilj, nije postigla rezultat koji je bio željen, očekivan i planiran. Također, konstatovano je da je dosadašnjem selektoru Mehmedu Baždareviću istekao ugovor odigravanjem posljednje utakmice u kvalifikacijama i mi smo trenutno bez selektora", rekao je Baković na početku obraćanja novinarima.



"Zaključak koji je definisan je da se zadužuje Odbor za posredovanje kojeg čine Ivica Osim, Duško Bajević i Sead Kajtaz, te savjetnik Izvršnog odbora za nogometna pitanja Zvjezdan Misimović koji će do 1. novembra utvrditi i definisati prijedlog za novog selektora koji će biti dostavljen Izvršnom odboru na dalje razmatranje i odlučivanje. Naredna sjednica Izvršnog odbora zakazana je za 10. novembar i planirano je da tada dobijemo novog selektora", dodao je Baković.



Na pitanje da li je i Baždarević u konkurenciji, Baković je odgovorio diplomatski.



"Niko nije isključen. Niko nije rekao da Mehmed Baždarević ne može biti ponovo selektor, ali isto tako nije rečeno da će biti", rekao je generalni sekretar NSBiH.



Baković je dodao da NSBiH nije kontaktirao nijednog potencijalnog kandidata za klupu naše reprezentacije.



"Ovaj put neće biti konkursa, sve je u rukama Odbora. Do danas nismo kontaktirali nikoga, niti je bilo ko nas kontaktirao jer to ne bi bilo korektno prema Baždareviću", rekao je Baković.