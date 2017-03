Atletico Madrid se namučio na gostovanju u Granadi, ali je došao do tri boda slavivši s minimalnih 1:0 u 27. kolu španske La Lige.

Gosti iz Madrida su dominirali tokom čitavog susreta, no odbrana domaćian na čelu sa golmanom Ochoom je uspješno odolijevala svim napadima sve do samog finiša meča.U prvom poluvremenu Atletico je imao nekoliko prilika, no Simeoneovi igrači nisu uspjeli šutirati u okvir gola Granade.Prvi put Ochoa je bio na ozbiljnom ispitu u 80. minuti kada je šutirao Carrasco, ali je Meksikanac sjajno intervenisao.Ipak, šest minuta prije kraja meča Griezmann je uspio nakon Kokeovog centaršuta glavom matirati golmana Granade za konačnih 1:0.