Adžem i Zeba: Spremni smo i raspoloženi, u Tuzlu idemo po pobjedu

Admir Adžem i Zajko Zeba (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Ekipa Željezničara će u subotu u okviru 9. kola Premijer lige BiH biti gosti Slobodi, a tim povodom su se novinarima na stadionu Grbavica prije polaska prema Tuzli obratili šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem i kapiten Zajko Zeba.

Cilj Željezničara je jasan, a to je osvajanje sva tri boda u Tuzli.



"Idemo u Tuzlu nakon pobjede u Kupu BiH. Odmorili smo neke igrače kako bismo što spremniji otišli na gostovanje i ostvarili ono što želimo, a to su tri boda. Znamo da ćemo igrati protiv ekipe koja ima probleme i koja ih rješava na svoj način. Sloboda je promijenila trenera koji je vjerovatno unio novine. Međutim, mi smo spremni, analizirali smo protivnika, moj stručni štab je obavio odličan posao, a igrači su spremni i raspoloženi", izjavio je Adžem.



Detalje o sastavu nije otkrivao.



"Na teren će protiv Slobode istrčati najboljih 11 igrača za koje smatramo da mogu ostvariti naš cilj", rekao je trener Plavih.



Potom se novinarima obratio kapiten Željezničara Zajko Zeba.



"Čeka nas izuzetno teška utakmica, znamo u kakvoj je situaciji Sloboda. Mi smo dobro raspoloženi, imamo seriju pozitivnih rezultata, očekuje nas interesantna utakmica. Nadamo se da ćemo ostati u pobjedničkoj seriji. Nećemo igrati na bod, niti bi nam on šta puno značio. Idemo u Tuzlu da probamo pobijediti", kazao je Zeba.



Sloboda i Željezničar se sastaju u subotu na Tušnju od 19:00 sati.