Nogometaši Željezničara u subotu u okviru 10. kola Premijer lige BiH dočekuju ekipu Zrinjskog, a povodom derbija kola javnosti se obratio šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem i prvotimac Goran Zakarić.

"Sutra igramo s protivnikom koji je već dvije godine prvak BiH i koji je dobro krenuo u sezonu. Ostvarili su osam pobjeda i samo jedan poraz te dolaze puni samopouzdanja sa željom da odigraju dobru utakmicu. Žele igrati nogomet i to će biti sjajna stvar za gledatelje, jer će uživati u dobroj utakmici i dobrom ambijentu na Grbavici koja je iz dana u dan sve ljepša te su svi preduslovi stvoreni da bude jedna dobra utakmica'', rekao je Adžem.



Željin trener je podvukao da Zrinjski ima dobrog i iskusnog trenera, iskusnu ekipu i da su nezgodni u igri prema naprijed.



"Imaju brze igrače, dobre tranzicije, hoće igrati i organizovati igru iz zadnje linije. Sve su to njihovi kvaliteti. Kao svaka ekipa i oni imaju mane. Posljednjih sedam dana pripremali smo se da neutrališemo njihove dobre stvari i iskoristimo njihove mane. U Tuzli smo zabrljali, nakon nekoliko dobrih rezultata. Izgubili smo utakmicu koju nismo smjeli, analizirali smo je, napravili smo sastanak sa igračima i u ponedjeljak je ta priča završena", istakao je Adžem te se dotakao i zdravstvenog biltena svog tima.



"Situacija je bolja nego ranije. Imamo zdrave Kajkuta i Zajmovića, a i Marković je počeo trenirati sa loptom. Vrlo brzo će početi i Crnov. Graovac ne igra zbog crvenog kartona. On nam znači puno i nedostajat će nam u ovoj utakmici", rekao je Adžem i dodao da neće biti problema da motiviše svoje igrače za meč.



Zakarić je podsjetio da je Zrinjski dvije godine zaredom prvak i da su trenutno vodeći na tabeli.



"Sutrašnja utakmica nam predstavlja mnogo toga. Ako dobijemo tu utakmicu, priključit ćemo se Zrinjskom. Nećemo im dopustiti da se odlijepe na veći broj bodova. Imaju kvalitetne pojedince, pogotovo prema naprijed, gdje su dosta brzi i gdje znaju riješiti situacije'', istakao je Zakarić.



Utakmica između Željezničara i Zrinjskog igra se u subotu na stadionu Grbavica od 20 sati.