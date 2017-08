Željezničar će u 3. kolu Premijer lige BiH na stadionu Grbavica ugostiti ekipu Viteza. Tim povodom je u Plavom salonu održana konferencija za medije na kojoj su se novinarima obratili šef stručnog štaba Plavih Admir Adžem i prvotimac Goran Zakarić.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"Iza nas je teška utakmica koju smo izgubili. Analizirajući sve što se dogodilo u Doboju kod Kaknja, izvukli smo pouke. Nekada je dobro napraviti korak nazad da bismo napravili tri koraka naprijed. Pokušali smo popraviti najbitnije momente, najprioritetnije stvari kako bi sve u subotnjoj utakmici bilo bolje. Ono što sam vidio na treninzima daje mi optimizam. Mnogo smo posla uradili i svjesni smo da je pred nama puno toga. Izvlačimo prioritete, ne može se ništa napraviti preko noći. Ušli smo u priču koja će imati dobar završetak", izjavio je Adžem.On se nada da će već u subotu ekipa pokazati više nego u prošloj utakmici."Bilo je mnogo remetećih faktora protiv Mladosti. Sve promjene koje su se dogodile naglo, nisu nam pomogle. Igrači me tek počinju slušati, a na prošlom gostovanju me nisu čuli. Osjećamo obavezu da već sutra pokažemo da je poraz od Mladosti bio loš dan te da se takva utakmica neće i ne smije ponoviti", rekao je trener Plavih.Prioritet tima iz Doline ćupova je da odbrana bude bolja te da se pravi manje grešaka."Promjena načina treniranja će ekipi donijeti nešto novo. Moji igrači su to već prihvatili, što me čini sretnim. Najvažnije je da imamo prioritete, a to je čvršća odbrana. Moramo smanjiti broj grešaka. Više nam vremena treba za stvaranje naše igre", kazao je Adžem.Nogometaš Josip Projić će biti na raspolaganju stručnom štabu."Zdrav je i u kombinaciji za sastav", potvrdio je trener Želje.Potom se novinarima obratio i Zakarić."Čeka nas nimalo lagana utakmica poslije ove protiv Mladosti u kojoj nismo bili na očekivanom nivou. Izvukli smo pouke, radimo i kroz treninge pokušavamo popraviti ono što ne valja. Ako budemo pravi, bez kikseva kao u Doboju kod Kaknja i pokažemo ono što znamo, rezultat neće doći u pitanje. Vitez je uvijek u dnu i u borbi za opstanak, ali trebamo imati respekt prema protivniku", istakao je prvotimac Plavih.Željezničar i Vitez igraju u subotu na Grbavici od 20:30 sati.