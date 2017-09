Petrović: Željezničar je favorit, ali ja želim bodove

Amer Ordagić i Slavko Petrović (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

U prostorijama FK Sloboda danas je održana konferencija za medije uoči subotnje utakmice 9. kola Premijer lige BiH u kojoj će tuzlanski tim ugostiti Željezničar na Tušnju. Tim povodom su se novinarima obratili trener Tuzlaka Slavko Petrović i kapiten Amer Ordagić.

Petrović je nedavno preuzeo Slobodu zamijenivši Vladu Jagodića, a sada mu slijedi duel s bivšim klubom Željezničarom. Ulogu favorita je prepustio protivniku, ali se nada bodovima.



"Već nekoliko dana radimo zajedno, prve uvide u ekipu već imam jer smo imali utakmicu protiv Mladosti u prvenstvu te utakmicu u Kupu BiH protiv Azota. To su bitne utakmice zbog motivacije za ono što dolazi. Donekle smo i pozitivno to odradili, remizirali s Mladosti i prošli u osminu finala Kupa BiH. Ipak, to je daleko od onog što očekujemo i tražimo. Nadam se da ćemo uspjeti za kratko vrijeme, bodove moramo osvajati u hodu. Utakmica protiv Željezničara je veoma značajna, bitno je uzeti bodove. Moramo se što prije odvojiti od dna tabele kako ne bi došlo do problema. Željo je favorit, to tabela govori, poznat mi je igrački kadar jer je samo špic Kajkut došao poslije mene. Nadam se da će moji igrači biti motivisani, nemamo šta izgubiti. Moramo bolje izgledati na terenu ako želimo bodove", izjavio je Petrović.



S igračima se polako upoznaje te već pravi selekciju.



"U dvije prethodne utakmice sam poslušao svoje saradnike, koji su ovdje duže i bolje poznaju ekipu. Pokušali smo s nekim igračima na pozicijama koje nisu adekvatno zastupljene. Ima nekih igrača koji pokazuju volju pa ćemo i dalje pokušavati. Sada mi je lakše nakon treninga. Ima igrača koji se udaljavaju od prvih 18, nadam se da će se neki probuditi. Nadam se da ćemo premostiti psihološku barijeru. Pritisak je veliki u klubu s reputacijom. Imamo dovoljno kvalitetnih igrača koji se mogu nositi s tim", rekao je trener Slobode.



On uoči utakmice ima određenih problema s povrijeđenim igračima.



"Škahić pokušava da se približi ekipi, dodatno radi. Osmanagić je crvenim kartonom ostavio ekipu na cjedilu u Kupu BiH, gdje smo mogli ispasti, a dodatno je i oslabio ekipu pred ovu utakmicu. To su dva igrača koja su van kadra, a pod znakom pitanja je i Todorović, koji zbog povrede vjerovatno neće moći igrati", kazao je Petrović.



Novinare je zanimalo da li će imati poseban motiv zbog susreta s klubom koji je ranije vodio s klupe.



"Profesionalac sam, taj segment moje karijere je zaključan. Igramo bitnu utakmicu kao i svaku drugu. Protiv Želje, Zrinjskog i sličnih ekipa svaki trener želi bodove. Sarajevski mediji su se zaoštrili na tu temu, pitaju me da li će doći do osvete, što su gluposti. Razišli smo se, nadam se da će sve ostati korektno. Radim za Slobodu i dajem maksimum, želim što više bodova protiv svake ekipe. Treba nam podrška publike", dodao je srbijanski stručnjak.



Potom se novinarima obratio i Ordagić.



"Nakon promjene trenera se pokušavamo sakupiti što je više moguće, u Kaknju smo remizirali, a čekaju nas utakmice o kojima će puno toga ovisiti. Moramo skupljati bodove, nemamo samopouzdanja za neku igru, a kući smo prosuli dosta bodova. Moramo odigrati hrabro, motiva ne nedostaje jer igramo derbi. Želimo izlazak iz situacije u kojoj se nalazimo", poručio je Ordagić.



Sloboda i Željezničar se sastaju u subotu na Tušnju od 19:00 sati.