Zbog UEFA-ine kazne koju je dobio u desetom mjesecu 2015. godine, Arijan Ademi dvije godine bio je van terena, a kada se vratio u meču protiv Lihtenštajna, odmah je postigao gol.

Ademi je gol postigao u 68. minuti susreta čime je postavio konačnih 4:0, rezultat kojim je Makedonija slavila protiv Lihtenštajna u utakmici desetog kola grupe G kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.Ovaj defanzivni veznjak pogodak je postigao nakon samo šest minuta koje je proveo na terenu, a nakon meča priznao je kako je pogodak proslavio suzama."Ovo je zaista poseban trenutak za mene. Prepun sam emocija, jer nisam bio kriv za ono što mi se dogodilo. Sada sam pogodak proslavio suzama", rekao je Ademi nakon meča, te se zahvalio selektoru na pozivu.Kako kaže, svi igrači, a posebno Goran Pandev dočekali su ga otvorenog srca, a zahvalio se i kompletnoj makedonskoj sportskoj javnosti."Selektor je vjerovao u mene, pozvao me bez obzira što dugo nisam igrao. Hvala svim saigračima, a posebno Goranu Pandevu zbog toga što su me otvorenog srca dočekali na treningu. Također, hvala sportskoj javnosti u Makedoniji i sjajnim navijačima. Ovo mi znači kao puno, jer ova reprezentacija ima srce i kvalitet za puno bolje rezultate. To smo dokazali u Italiji", završio je Ademi.Podsjećamo, Arijan Ademi bio je pozitivan na doping testu nakon utakmice s Arsenalom 2015. godine u kojoj je Dinamo upisao pobjedu rezultatom 2:1, zbog čega je dobio dvogodišnju zabranu igranja fudbala, a u tom trenutku pronašli su mu nedozvoljenu supstancu koju nije svjesno konzumirao.