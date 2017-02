Košarkaši Denver Nuggetsa su sinoć savladali Dalas Maverickse, a za pobjedničku ekipu je nastupio bh. košarkaš Jusuf Nurkić.

Košarkaši Denvera su bili bolji većim dijelom utakmice, prvu četvrtinu su dobili rezultatom 29:24, a potom su u drugoj ubacili novih 30 poena, dok je ekipa Dallasa postigla samo 13. Na poluvremenu je bilo 59:37 za Denver.



Mavericksima je pripala treća dionica u kojoj su uspjeli postići 30 poena, sedam više od Nuggetsa, no, posljednji period igre im nije donio ništa dobro. Ekipa Denvera je ubacila 28 poena, dok je Dallas stao na 20, pa su Nuggetsi na kraju slavili pobjedu 110:87.



Do pobjede ih je predvodio Will Barton s 31 poenom, dok su kod Mavericksa po 15 postigli Yogi Ferrell i Seth Curry.



Naš Jusuf Nurkić je odigrao pet minuta za Nuggetse te je upisao tri poena i dva skoka.