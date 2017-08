Jordan: Leonard je najbolji košarkaš u oba pravca

Foto: EPA

Legendarni Michael Jordan izjavio je kako je Kawhi Leonard najbolji "two-way" košarkaš, odnosno igrač koji je podjednako dobar i u napadu i u odbrani.

Godinama je to bio LeBron James, a vjerovatno je i sada u među pet najboljih.



Ipak, svojim napretkom u ofanzivi igrač San Antonija trenutno je na vrhu.



Kawhi se u dosadašnjoj karijeri pokazao kao odličan defanzivac, a dva puta je biran za DPOY, odnosno odbrambenog igrača godine.



Leonard je napredovao iz godine u godinu i to ga je dovelo i do najboljeg igrača u oba pravca u NBA.