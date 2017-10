Košarkaši Bosne su poraženi u prvom kolu grupe A FIBA Eruope Cupa u Skenderiji pred stotinjak gledalaca od belgijskog Antwerpa rezultatom 91:84.

Gostujući igrači su sjajno otvorili susret i poveli su rezultatom 8:0 nakon samo dvije minute igre.



Tri minute prije kraja prve četvrtine Antwerp je došao i do maksimalnih plus 14 (8:22) i tada je bilo jasno da će Bosna zabilježiti i šesti poraz iz isto toliko susreta ove sezone.



Do kraja susreta Bosna je uspjevala održati jednocifren zaostatak, no nijednom nisu ozbiljnije zaprijetili gostima iz Belgije.



Najbolji pojedinac u redovima Bosne bio je Bradford sa 29 poena, dok je na drugoj strani Kalinoski ubacio 19 poena.