U četvrtom meču finalne serije play offa košarkaškog prvenstva BiH za muškarce Bosna je večeras u Skenderiji u dvorani Mirza Delibašić pobijedila ekipu Igokee rezultatom 90:81 i stigla do 2:2 u pobjedama u finalnoj seriji.

Pet meč se igra u Laktašima u subotu i odlučit će prvaka BiH. Ovo je bio treći trijumf Bosne nad Igokeom u ovoj sezoni.



Gosti su prvu dionicu četvrtog meča finalne serije riješili u svoju korist rezultatom 24:18. Raspoložen je bio Robinson koji je pogodio nekoliko trica. Kod Bosne je uz Šturanovića pogađao i Delalić.







U drugoj dionici izabranici Dušana Gvozdića preokreću rezultat, a posebno se istakao Maksim Šturanović. Vodili su u nekoliko navrata, a polovinom ove četvrtine semafor je pokazivao 36:30. Ipak, raspoloženi Radivojević u finišu sa nekoliko ubačenih trica i sjajnih razigravanja vraća prednost Igokei. Na odmor se otišlo kod vodstva gostiju 48:41.



Na otvaranju drugog dijela Bosna pravi seriju 7:0 i stiže na poen zaostatka. Trener gostiju Dragan Bajić odmah je tražio time out. I u nastavku motivisani domaćin dolazi u vodstvo. Serijom od 15:2 Studenti dolaze do vodstva 55:50.



U 27.minuti Bosna je imala devet poena prednosti, bilo je 63:54, a u tim trenucima Vasiljević je pogodio trojku. Gosti nisu imali odgovor na odličnu igru Šturanovića.

Fantastična treća četvrtina za Bosnu donijela joj je prednost od 69:61. Studenti su ova dionicu riješili u svoju korist 28:13.



U posljednjoj četvrtini Bosna je agresivna i brzo je iskoristila bonus. Domaći su igrali do krajnjih granica svojih mogućnosti. Igokea je smanjila prednost na 73:66 šest minuta prije kraja. Sve je sugerisalo da će biti dramatična završnica.



Dragičević je potom postigao poene za domaće i vratio na plus osam, ali je Robinson uzvratio. Četiri minute prije kraja Mičević pogađa za tri poena, a semafor je pokazivao 76:73. No, uvrtaio je Rešidović za 79:73. Dvije minute do kraja bilo je 83:78. Izabranici Dušana Gvozdića odbranili su napad i preko Dragičevića stigli do 85:78 samo 90 sekundi do kraja.



No, raspoloženi Robinson minut prije kraja pogađa tricu i vraća neizvjesnost. Međutim, Goran Ikonić potom postiže za tri poena i riješava pitanje pobjednika. Na kraju je bilo 90:81 za Studente.