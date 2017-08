Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u Hotelu Zenica održala konferenciju za novinare pred sutrašnju utakmicu protiv selekcije Švedske, a trener naše reprezentacije i igrači uvjereni su da će uz podršku publike upisati još jednu pobjedu.

Selektor naše košarkaške reprezentacije Duško Vujošević danas je istakao kako je svaki meč značajan, a da će prvi u grupi biti onaj ko napravi prvu pobjedu na gostujućem terenu.



"Teško je izaći iz stereotipa, važna je utakmica, a svi znamo da je svaki meč značajan. Praktično su do sada sve ekipe na domaćem terenu dobijale utakmice. Ovdje će vjerovatno u grupi prvi biti ko napravi pobjedu na gostujućem terenu. Švedska ima ozbiljan sastav, nekoliko igrača koji igraju u profesionalnoj evropskoj košarci i u svakom slučaju za naš tim je vrlo ozbiljan protivnik. Važnost utakmice će biti jedan dodatni teret koji ćemo pokušati artikulisati kroz stvari koji ne blokiraju nego pomažu da se utakmica dobije", kazao je Vujošević.



Blaga prednost Šveđana je, prema Vujoševićevim riječima, to što poznaju našu reprezentaciju s obzirom na to da ih trenira čovjek iz Sarajeva Vedran Bosnić.



"Švedska ima vrlo tačne informacije o našem kvalitetu, individualnom i timskom. Vedran Bosnić je čovjek iz Sarajeva s određenim konekcijama, vrlo dobro informisan, ali ni našim igračima neće faliti informacije o njihovim karakteristikama. Utakmicu će odlučiti želja i borbenost na terenu koja pomaže da se utakmica dobije", dodao je Vujošević.



Selektor našeg tima je pozvao sve ljubitelje košarke da ispune halu u Zenici, što će biti od velikog značaja za našu košarkašu reprezentaciju.



Jedan od naših najboljih košarkaša Alex Renfroe je izjavio kako će sutra protiv Švedske ispuniti sve nedostatke koje su pokazali u prvoj utakmici.



"Prva utakmica nije išla onako kako je trebalo, sutra ćemo odigrati mnogo bolje. Igramo na domaćem terenu, moramo ga štititi, a prednost će biti publika koja će nas podržati. Svi smo uzbuđeni što igramo u ovom gradu. Ovo je jaka utakmica, a ako želimo da se kvalifikujemo, možda i najbitnija", izjavio je Renfroe.



Playmaker Almir Hasandić je dodao kako je najbitnije ući skoncentrisano u utakmicu.



"Trener i Alex su mnogo rekli o ekipi Švedske. Sve vezano za sutrašnju utakmicu je na nama i bitno je da uđemo skoncentrisano. Naš zadatak je da ono s treninga prenesemo na teren, a uz publiku ćemo doći do pobjede", izjavio je Hasandić.