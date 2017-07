Košarkaški savez BiH je danas održao konferenciju za medije uoči nastupa našeg seniorskog državnog tima u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine. Novinarima su se obratili selektor Duško Vujošević te reprezentativci Adin Vrabac i Markus Lončar uoči prve utakmice protiv Švedske.

"Došli smo blizu prvih zvaničnih utakmica, svi smo bili uznemireni i zabrinuti brojem otkaza za ovu akciju, ali momci koji su ovdje i koji su se odazvali, pokazali su entuzijazam, poštovanje prema reprezentaciji, treninzima, stručnom štabu i međusobno. Napravili su dobru atmosferu i pokazali želju za pobjedama. Naporno su radili na svakom treningu. Vrijeme priprema traži žrtvu, a igrači su je dali. Ipak, trebamo biti svjesni da je ekipa dobro oslabljena, kao i da svi danas igraju košarku. Nema unaprijed dobijenih utakmica. Ovi momci su jedno što BiH ima, ali nikoga ne treba definitivno otpisati i otvarati frontove i ratove. Treba ostaviti otvorena vrata onima koji, ako promijene svoj stav, mogu biti ovdje. Nema samo BiH problem, NBA ekipe žele da njihovi igrači izbjegavaju povrede. Neki igrači to prihvate, ali Gasol naprimjer ne, to je stvar karaktera igrača", izjavio je Vujošević.Selektor je potom govorio o realnim mogućnostima našeg tima, kao i o prvom protivniku u pretkvalifikacijama, a to je Švedska koja će biti domaćin."Optimizam pruža odnos naših igrača i njihov potencijal. Nosimo veliko breme neiskustva, ali ovi momci zaslužuju podršku, mladi su i lomljivi. Svojim su odnosom pokazali posvećenost ovom poslu, kod mene su stvorili obavezu i kredit da se istolerišu neke greške. Sport nije predvidljiv, ne znamo šta će biti na utakmicama. Kad je reprezentacija mlada, onda je situacija nepredvidljivija. Svaka utakmica je važna, Švedska je iskusna, imaju dobar sastav i imaju informacije o nama. Šveđani su favoriti na svom terenu, a mi idemo s dobrom energijom, vidjet ćemo šta ćemo napraviti. Velika stvar bi bio dobar rezultat. Ne pravimo alibi, želimo da uloženi napor dobije smisao uspjehom, ali smo svjesni da je ovo nova reprezentacija u stvaranju kojoj treba vremena ispunjenog radom da bi jednog dana bila reprezentacija koja bi mogla biti favorit. Mi to sada nismo. Ako ekipa da maksimum, to će za mene biti pobjeda, bez obzira na rezultat", rekao je naš selektor.Pripremne utakmice su samo dijelom pokazatelj mogućnosti našeg tima."Pripremne utakmice su neka mjera, ali ima razlike u odnosu na takmičarske. To je drugačija priča, za njih treba iskustvo koje mi nemamo. Iskustvo se stiče skupo i u praksi. Rezultati pokazuju ozbiljnost naših igrača, posebno što je prema nama zauzet gard da smo krivi što se drugi nisu odazvali. Upravo to je motivisalo ekipu koja se bori za rejting", kazao je Vujošević.Potvrdio je da će Adin Vrabac biti kapiten našeg tima."Vrabac je kapiten ekipe, a zamjenika nismo odredili. Svaki igrač je odgovoran. Napravit ćemo hijerarhiju", dodao je iskusni košarkaški stručnjak.Potom se novinarima obratio Vrabac koji je istakao dobru atmosferu u našem timu."U timu je dobra atmosfera, dobro radimo mjesec dana, to se već isplaćuje. Doći će neki rezultat. Počeli smo se spremati za Šveđane, ali će i oni biti spremni. Imat ćemo energije da se pokažemo i odigramo maksimalno. Velika je odgovornost biti kapiten reprezentacije", riječi su našeg kapitena.Lončar se nada pobjedi u Švedskoj."Atmosfera je zaista dobra, utakmice smo lomili u drugom poluvremenu, dobro smo fizički spremni. Bilo bi dobro i lijepo da u Švedskoj pobijedimo. Bilo bi nam lakše da odemo u kvalifikacije", rekao je Lončar.Švedska i BiH igraju 2. augusta u Norrkopingu, dok je susret sa Slovačkom zakazan za 5. august u Sarajevu u dvorani Skenderija.Recimo i da je KSBiH danas potpisao ugovor s proizvođačem sportske opreme No1, čiju opremu nose sve naše reprezentativne selekcije.