Bez mnogih zvijezda: Talentom najsiromašniji Eurobasket u posljednjih desetak godina

Antetokuonmpo, Teodosić, Gallinari i Gobert

Evropsko prvenstvo za košarkaše počinje danas, a nećemo pretjerati ako kažemo kako će ovo biti talentom najsiromašniji Eurobasket u posljednjih desetak godina.

S obzirom na proširenje Eurobasketa te da se na njemu našlo mjesta i za neke egzotične zemlje tipa Rumunije ili Mađarske, za očekivati je bilo da pričamo o spektakularnoj smotri koja će nam ponuditi najbolje evropske igrače.



Istina, gledat ćemo posljednji ples legendarnih Paua Gasola i Juana Carlosa Navarra u dresu Španije, veliku nadu evropske košarke Kristapsa Porzingisa, ali i velike evropske zvijezde poput Borisa Diawa, Jonasa Valančiunasa, Bojana Bogdanovića, Marca Belinellija...



Ipak, kada bi se sastavila hipotetska reprezentacija od onih igrača koji neće igrati na Eurobasketu, nema sumnje kako bi ona bez problema uzela zlato.



Bez ikakve sumnje, prva zvijezda ovog Eurobasketa je trebao biti Giannis Antetokounmpo, ali se on povrijedio pod sumnjivim okolnostima. Tačnije, "povrijedio" se nakon što ga je posjetila delegacija Milwaukee Bucksa.



Miloš Teodosić je nakon potpisa za Los Angeles Clipperse izjavio kako nema sumnje u njegov nastup za Srbiju na Eurobasketu, a pri tome je kritikovao Nikolu Jokića kojem je Denver "savjetovao" (kulturni način za riječ "zabraniti" kada je riječ o NBA ekipama, op. a.) da propusti EP. Na kraju se i Teo "povrijedio" i otkazao nastup za Srbiju. Osim njih dvojice, veliki hendikep za Srbiju će biti i neigranje Nemanje Bjelice koji je jedini zaista povrijeđen.



Španski selektor je birao između Sergea Ibake i Nikole Mirotića za mjesto naturalizovanog igrača i pogriješio je. Izabrao je Mirotića koji se povrijedio na pripremama i nije mogao naknadno pozvati Ibaku. Uz Mirotića, na pripremama se povrijedio i Sergio Llull od kojeg se očekivalo da konačno preuzme igru Španije u svoje ruke. Nedostajat će im i neizostavni Rudy Fernandez, više zbog toga što smo navikli gledati njegovu glumu, nego zbog igračkih kvaliteta koji su u slobodnom padu proteklih godina.



Hrvatska na prvenstvo ide bez NBA trojca Žižić, Zubac i Hezonja. Pogađate i sami zašto.



Veliki Tony Parker se oprostio od selekcije Francuske te su glavni likovi u njihovoj selekciji trebali biti Nicolas Batum i Rudy Gobert, ali ni njih nema iz ovih ili onih razloga.



Italijani su se godinama oslanjali na trio Gallinari, Bargnani i Belinelli, a samo posljednji će zaigrati na ovom Eurobasketu.



Turci će biti izuzetno oslabljeni neigranjem Ilyasove i Ašika. Zvanično, kao izostanak za Tursku mnogi smatraju Enesa Kantera, ali on je svoje igranje završio odavno iz dobro znanih razloga (hint: Erdogan).



Koliko igrača Češke znate nabrojati bez pomoći Googlea? Vjerovatno trojicu. Tomas Šatoransky je jedini koji će i igrati na EP. Jan Vesely i Blake Chilb nisu tu.



"Poljski čekić", odnosno Marcin Gortat je završio reprezentativnu karijeru, a igrač u kojeg je Ukrajina polagala sve nade Aleks Len je odlučio propustiti Eurobasket. To je zvanično, a Ukrajinci misle da on neće nikada više zaigrati za reprezentaciju.



Goran Dragić igra svoj posljednji Eurobasket u karijeri, ali neće otići u reprezentativnu penziju igrajući s bratom Zoranom koji je povrijeđen.



Od ostalih imena koja nedostaju spomenimo Zipsera (Njemačka), Karasjova (Rusija), Jankunasa, Sabonisa (Litvanija), Raduljicu (Srbija)...



Sve u svemu, Eurobasket neće biti ni približno igrački kvalitetan kao što su se ljubitelji košarke nadali. Nadajmo se da će nam ovih 288 igrača koji budu igrali dokazati suprotno.