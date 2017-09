Slovenija je prvi put u historiji osvojila evropsko zlato u košarci. Slovenci su u finalu Eurobasketa 2017. u Sinan Erdem areni u Turskoj savladali Srbiju (93:85).

Još jednu simultanku za svoju zemlju na ovom prvenstvu odigrao je Goran Dragić, velemajstor koji je prije početka takmičenja najavio oproštaj od reprezentacije te nagovijestio da želi otići u velikom stilu. Bolji kraj nije mogao poželjeti ni on, kao ni njegovi Slovenci.



Ni Srbija nije imala rješenje za Gorana Dragića čije su umijeće na svojim leđima ranije osjetili Španci, Latvijci, Ukrajinci, Francuzi, Islanđani, Grci, Finci i Poljaci. Jednostavno, svi protivnici Slovenije na Eurobasketu 2017., jer Slovenci su na prvenstvu upisali pobjede u svim mečevima, a Dragić je do finala prosječno zabijao 21 poen po meču te imao 5,4 asistencija po meču. Ovaj put brojao je do 35 poena i sedam asistencija.



Za Sloveniju je ovo bilo prvo finale na velikom takmičenju. Zapravo, oni su u Turskoj igrali tek svoje drugo polufinale na velikom takmičenju. U onom prvom, odigranom na Eurobasketu 2009. godine savladala ih je upravo Srbija nakon produžetaka. Ovaj put, Slovenija ne samo da se plasirala u finale savladavši Španiju u polufinalu, nego je otišla do samog kraja.



Srbija se nadala svom četvrtom zlatu od 1995. godine nakon što je u polufinalu savladala Rusiju, a posljednje finale Eurobasketa igrala je 2009. godine kada su je porazili Španci. Posljednje evropsko zlato Srbija je pod imenom Jugoslavija osvojila 2001. godine upravo u Turskoj i nadala se da je sudbina 16 godina kasnije uplela svoje prste te da će ponovo slaviti. No, ekipa koju sjajno vodi Aleksandar Đorđević nije mogla do kraja, a znamo da je na prvenstvo došla nakon brojnih otkaza velikih igrača poput Miloša Teodosića, Nemanje Bjelice, Nikole Jokića, Miroslava Raduljice, Nikole Kalinića...



Uz Dragića prvo ime Slovenije je i "evropsko čudo" Luka Dončić, 18-godišnji bek Real Madrida koji će skoro sigurno biti prvi pick na draftu NBA naredne godine.



Meč u Istanbulu počeo je u visokom ritmu, a Srbija je ponovo nošena na krilima Marjanovića i Bogdanovića kojima se priključio Kuzmić uglavnom čuvala prednost koja je najviše rasla na pet poena razlike (18:13). Ipak, Srbija nije mogla bolje od toga, a najveći krivci za to bili Prepelič i Dragić čija je magija tek trebala da uslijedi.



Slovenija je drugu četvrtinu otvorila uz seriju 5:1 što joj donosi prednost od tri poena razlike. Srbiji je prednost vratio Birčević trojkom za 28:27, ali je uzvratio Prepelić na drugoj strani nakon čega je uslijedila odlična serija Slovenaca od 8:0 pri čemu je šest poena postigao Dragić. Od tog trenutka Slovenija je suvereno čuvala vodstvo najviše zahvaljujući Dragiću koji je u tim momentima jednostavno bio nezaustavljiv. U jednom momentu sa tribina se čulo skandiranje "MVP" upućeno njemu.



Veliku prašinu podigla je tehnička greška za Lučića tri minute prije poluvremena. Na odmor se otišlo uz vodstvo Slovenije 56:47, a Dragić je tada već imao 26 postignutih poena.



Dragić je i u drugom poluvremenu nastavio tamo gdje je stao u prvom dijelu - pogodio je trojku za +12. Dragić vrlo brzo dodaje još dva poena za 63:53 nakon čega Srbija odličnom serijom smanjuje na 63:61 te je rezultatski egal držala do kraja četvrtine.



U posljednjoj dionici bilo je izuzetno napeto. Slovenija je stigla do +8, ali je Srbija sredinom četvrtine stigla do preokreta (82:80). Ipak, Slovenija vraća prednost i još jednom serijom odlazi na +4 (86:82) te na kraju upisuje i veliku pobjedu.



Slovenija je finiš meča dočekala bez Dragića i Dončića, svoja dva najbolja igrača, te je uprkos tome uspjela povećati svoju prednost i slaviti. Time je pokazala pravu definiciju timske košarke. Dončić je zbog teške povrede propustio posljednjih 15-ak minuta meča i sa suzama u očima je napustio teren, a Dragić je sredinom posljednje četvrtine nakon serije pogrešaka preselio na klupu gdje ga je poslao selektor Igor Kokoškov.



Saigrači, posebno Prepelič, Blažić, Randolph i Nikolić koji su odigrali neke akcije koje su sigurno već ušle u anale slovenske košarke, nadomjestili su njihov izostanak te na kraju stigli do pobjede rezultatom 93:85. Igrači Srbije su se junački borili, ali na širinu Slovenaca nisu imali rješenja te je slavlje ekipe sjajnog trenera Kokoškova moglo početi.







Sloveniju su predvodili sjajni Dragić s 35 poena i sedam asistencija te Prepelič sa 21 poenom. Dončić je ubacio osam poena i skupio sedam skokova. Za Srbiju Bogdanović je ubacio 22 poena, dok je Mačvan dodao 18 poena.